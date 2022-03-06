Facebook'tan Rusya'ya 'reklam' yaptırımı

Facebook, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan tüm reklamlarını geri çekme ve Rusya menşeli reklamları yayınlamama kararı aldı.

Business Insider'da yer alan habere göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu dönemde Rusya'da faaliyet yürütmenin zorluğu nedeniyle, Rusya'da yaşayan insanlara dönük reklamlar durdurulacak, Rusya'daki reklamcılarsa Rusya içerisinde dahil olmak üzere dünya genelinde bize reklam veremeyecek" dedi.

Rusya'nın teknoloji ve iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, cuma günü Facebook'a erişimin resmi olarak engellendiğini açıklamıştı.