Fabrikada işçi kıyımı: Küçülme bahanesiyle yüzlerce kişi işten çıkarılıyor

Tekirdağ Çerkezköy organize sanayi bölgesinde hortum üretimi yapan Danfoss (Polimer Kauçuk) fabrikasında işten çıkarmalar başladı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen bilgiye göre, patronun küçülme bahanesiyle yüzlerce işçiyi işten çıkaracağı ve onlarca işçiyi işten çıkarmaya başladığı iddia edildi.

Patronun işçilere gönüllü olarak işten çıkmak isteyen olup olmadığını sorduğunu belirten işçiler, bir taraftan işten çıkarmalar devam ederken diğer taraftan fazla mesailerin de devam ettiğini aktardı.

Fabrika yönetiminin her toplu sözleşme öncesi işten çıkarmaları bir politika gibi uyguladığını söyleyen işçiler, güvenceli bir gelecek, işsizlik tehdidinin olmadığı bir iş için birlik olmak gerektiğini söylüyor.

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