Fabrikada iş cinayeti: Makinenin altında kalarak yaşamını yitirdi

Uşak’ta bir seramik fabrikasında çalışan 53 yaşındaki işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Uşak’ta Banaz’a bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53), kırık seramiklerin kaldırmak amaçlı çalıştığı sırada seramik indirme-yükseltme makinesinin altında kaldı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Susal’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.