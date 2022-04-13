Maden ocağında iş cinayeti: Vagonların arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak Ereğli'de Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında -500 kotunda çalışan maden işçisi Fevzi Yaman (43) kömür vagonlarının arasına sıkıştı.

TTK sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı maden işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet savcısı ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri maden ocağına giderek incelemelerde bulundu. Maden işçisinin cesedinin yapılacak incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)