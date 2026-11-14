'Fabrikada cinayet, yalıda sefahat': TKP, HABAŞ patronunun kapısına dayanıyor!
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 14.11.2026 , 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 , 11:59
9 Kasım'daki patlamayla 19 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran "ev hapsi" şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yalıları, villaları ve değeri yaklaşık 40 milyon dolar olduğu tahmin edilen 80'den fazla otomobili gündem olan Başaran, oturduğu yerden işçileri fabrikaya çağırıp baskı yapmayı sürdürdü.
Tükiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Örgütü, "Fabrikada cinayet, yalıda sefahat…" başlıklı bir duyuruyla eylem çağrısı yaptı.
"HABAŞ Patronu’nun yalısına hesap sormaya geliyoruz!" diyen TKP İstanbul Örgütü, bugün (14 Kasım Cumartesi) saat 13'te patronun Sarıyer'deki yalısı önünde eylem yapacak.
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