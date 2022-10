'F-16'ların anahtarını elinde tutan' ABD'li senatör soruşturma altında

ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez'in danışmanı Michael Soliman, Menendez'in bugün bildirilen soruşturmadan haberdar olduğunu ancak soruşturmanın kapsamını bilmediğini belirterek "Senatör her zaman olduğu gibi, kendisinden veya makamından talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazır" yorumunda bulundu.

Semafor'un haberine göre, federal savcıların son haftalarda Menendez ile bağlantılı kişilerle temasa geçtiği ifade edildi. Menendez, 2015'te kendisine lüks hediyeler veren Floridalı bir göz doktoruna yardım etmek için yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

AA'nın aktardığı habere göre, mahkeme jürisi 2017’de suçlamalar konusunda çıkmaza girmiş, savcılar Menendez'i yeniden yargılamayı reddetmişti. Suçlamalardan aklanan Menendez, 2018'de yeniden seçilmişti.

ABD yasama organı Kongre'nin üst meclisi olan Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu anlaşması için karar vericilerden birisi olarak biliniyor. Medyada "F-16'ların anahtarlarını elinde tutan kişi" olarak lanse edilen Menendez, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak bakmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.