ABD’li senatörden F-16 açıklaması: 'Erdoğan politikalarını durdurana kadar anlaşmayı onaylamayacağım'

Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının ABD Senatosu versiyonundan çıkarılmasının ardından söz konusu koşulları tasarıya ekleyen isimlerden biri olan New Jersey Senatörü Bob Menendez’den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, “NDAA değişikliği, Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için elimizdeki araçlardan yalnızca biridir” dedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki politikalarını değiştirmeden Türkiye’ye F-16 satışını onaylamayacağını belirten Menendez, “Açık konuşayım: Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki saldırganlık kampanyasını durdurana kadar Türkiye için hiçbir F-16 hususunu onaylamayacağım. Nokta" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye F-16 satışı ABD Senatosu'nda

Menendez, ABD Savunma Bakanlığı'nın bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti.

Eklemede Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken bu maddenin muafiyetini ise Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD’nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği, bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğu takdirde başkanın bu maddeyi uygulamaktan muaf olacağı ifade edilmişti.

Öte yandan, Maryland Senatörü van Hollen ise bu koşullara, uçakların DSG/YPG'ye karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu eklemişti. Ancak dün söz konusu eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmıştı.