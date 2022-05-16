Ezgi Yiğit'in katili, AKP'li belediye başkanının yeğeni serbest bırakıldı

Gaziantep'te 12 Nisan akşamı Anneler Parkı'nın önünde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı scooterda kaldırımın hemen yanında duran Ezgi Yiğit ve arkadaşı Şimal Toprak'a çarptı. Çarpma sonucu Ezgi Yiğit yaşamını yitirirken, Şimal Toprak yaralandı.

13 Nisan'da tutuklanan Osman Sarı bir ay sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Osman Sarı AKP'li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın yeğeni...

Ezgi Yiğit'in ailesi kızlarının katilinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Aile soL'a yaptığı açıklamada "Kamuoyuna ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile tüm yetkililere sesleniyoruz. Gaziantep'te 17 yaşında ehliyetsiz ve şuursuz şekilde araç kullanan bu kişinin ayrıcalığı ve özelliği nedir? Hem bir cana kıyıp hem elini kolunu sallayarak nasıl dolaşır?" diye sordu, katilin tutuklanması için her gün artan şekilde seslerini yükselteceklerini duyurdu.

Ailenin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Ezgi Yiğit'in ölümü neticesinde tutuklanan Nizip Belediye başkanının yeğeni Osman Sarı nasıl serbest bırakıldı?

- 12/04/2022 akşam saatlerinde Gaziantep Anneler parkının önünde ehliyetsiz, 17 yaşındaki sürücü Osman Sarı scooterda kaldırımın hemen yanında duran Ezgi ve arkadaşı Şimale aşırı hızla çarptı.

- Soruşturma dosyasında olay anında görevli kolluk görevlilerince düzenlenen tutanakta iki tanık yer aldı.

- Tanıklardan sadece biri kaza anını gördüğünü belirterek anlatabildi.

- Olay yeri Gaziantep'in en gözde mekanlarının bulunduğu, kafe, restoranlar ile çeşitli mağazaların ve bir iç sokakta polis merkezinin bulunduğu bir yer olmasına rağmen emniyet tarafından olay anında dair görüntü bulunamadığı savcılığa bildirildi.

- Olay yerindeki kameralarda teknik inceleme yapılmadı.

- Kamera görüntüleri gereği gibi araştırılmadı.

- Olayı gören birden çok tanık olmasına rağmen savcılık tarafından alelacele bilirkişi tayin edilerek sadece ilk tutanaktaki tek tanığın beyanları görüntü olmaksızın dayanak alınarak rapor düzenlenerek vefat eden Ezgi ehliyetsiz ve aşırı hızlı araç kullanan eski milletvekili yeni Nizip belediye başkanının yeğeninden daha çok kusurlu gösterildi.

- Ve 13/05/2022 aynı hafta içinde Osman Sarı'nın avukatının tutukluluğa itirazı 3. Sulh Ceza Hâkimliğince reddedildi.

- Ayrıca savcı tutukluluğun devamı talebinde bulundu ve 6. Sulh Ceza Hâkimliğince yine tutukluluğun devamı kararı verildi.

- Ancak 13/05/2022 günü mesai sonrası 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararına karşı Asliye Ceza Mahkemesine yapılan itirazla Osman Sarı eksik bilirkişi raporuna dayanılarak serbest bırakıldı.

- Kamuoyuna ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile tüm yetkililere sesleniyoruz: Gaziantep'te 17 yaşında ehliyetsiz ve şuursuz şekilde araç kullanan bu kişinin ayrıcalığı ve özelliği nedir? Hem bir cana kıyıp hem elini kolunu sallayarak nasıl dolaşır? Bunun sorumlusu kimdir?

- Ezgi'nin ailesi olarak hukuki tüm haklarımızı kullanacağız, ancak Osman SARI bir an önce yeniden tutuklanıp bu ayrıcalığa ve adaletsizliğe son verilmezse bizler de her gün artan şekilde sesimizi yükselteceğiz."