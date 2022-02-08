Ezgi Mola davasına destek çağrısı

Oyuncular Sendikası bir açıklama yayımlayarak, Batman’da 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak, Er’in intihar etmesine sebep olan eski Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında kamu davası açılan üyesi Ezgi Mola’nın onurlu duruşunu desteklediğini duyurdu.

Oyuncular Sendikası tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

“Üyemiz Ezgi Mola’nın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında şikâyette bulunulmuş ve Musa Orhan aleyhinde hakaret suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmıştı. Karara itiraz eden üyemizin yarın ikinci duruşması görülecek.

Musa Orhan davasında sonuna kadar seninleyiz Ezgi Mola. Kadına yönelik şiddete karşı onurlu duruşunun destekliyoruz".