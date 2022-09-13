Ezgi Deler dövülerek öldürüldü!

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda kadın cinayeti yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, Ezgi Deler'in (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Rasıl S. tarafından darp edildiğini duyan komşuları, eve geldiklerini kadını yaralı halde buldu.

Rasıl S.'nin evden ayrıldığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Deler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Rasıl S. gözaltına alınarak emniyete götürdü.

Deler'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.