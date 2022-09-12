Erzincan'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı alınmıştı

Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1259. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 31 yaşındaki A.Ö., 30 yaşındaki eşi Handan Ö.'yü önce sırtından olmak üzere toplam 20 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Handan Ö. kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

soL'un açık adını öğrenemediği A.Ö. daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İHA'nın haberine göre, Handan Ö.’nün ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çok sayıda polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Çiftin 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olduğu ve A.Ö. hakkında 6 ay önce 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.