Adana'da kadın cinayeti: Dini nikahlı olduğu kadını döverek öldürdü

Adana’da bir kadın cinayeti meydana geldi. soL'un açık adını henüz öğrenemediği R.S., "dini nikahlı olduğu" 25 yaşındaki Ezgi Deler'i döverek öldürdü.

İHA'nın edindiği bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi.

Bir çocuk annesi 25 yaşındaki Ezgi Deler dini nikahlı olduğu R.S. tarafından feci şekilde dövüldü. R.S. evden ayrıldıktan sonra genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde Ezgi Deler’i kanlar içerisinde buldu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Deler yaşamını yitirdi.

Ezgi Deler’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan R.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.