Ezgi Alya Yiğit'in ailesi adalet nöbetinde

Gaziantep'te 12 Nisan'da Anneler Parkı'nın önünde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, kaldırımda olan Ezgi Yiğit ve arkadaşı Şimal Toprak'a çarpmıştı. Şimal Toprak kaza sonucu yaralanırken Ezgi Yiğit de yaşamını yitirmişti.

13 Nisan'da tutuklanan ve eski milletvekili, şimdiki AKP'li Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın yeğeni, Nizip Ticaret Borsası İbrahim Sarı'nın oğlu Osman Sarı bir ay sonra serbest bırakıldı. Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve arkadaşları Osman Sarı'nın tutuklanması için imza kampanyası başlattılar.

'Davanın peşini bırakmıyoruz'

Ezgi Alya Yiğit'in ablası Elif Yiğit bugün soL'a konuştu:

"12.04.2022 tarihinde 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü olan, aynı zamanda Eski milletvekili, şimdiki Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın yeğeni, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı'nın oğlu Osman Sarı, 17 yaşındaki kardeşim Ezgi Yiğit'e ve Arkadaşı Şimal Toprak'a yüksek sürat ile çarparak Şimal Toprak'ın ağır yaralanmasına, kardeşim Ezgi Yiğit'i 14 metre fırlatarak olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay sonrası Osman Sarı 1 ay tutukluluğunun ardından eksik ve yanlış bilirkişi raporu nedeni ile alelacele serbest bırakıldı. Gaziantep'in en işlek caddesinde meydana gelen olayda hiçbir kamera görüntüsüne ulaşılmadığı söylenmektedir. Osman Sarı'nın tahliyesi sonrası bilirkişi raporunun dayanağı olan tek tanık ifadesi değişmiştir ve mevcut tanık sayısının artmış olmasına rağmen bilirkişi raporu geçersiz sayılmasına karşın tekrar tutukluluk kararı alınmamıştır.

Mahkemedeki taleplerimizin değerlendirilmesi, kamera görüntülerinin bulunması, eksik ve yanlış bilirkişi raporunun tekrar düzenlenmesi ve Sanık Osman Sarı'nın amcası Mehmet Sarı ve babası İbrahim

Sarı’nın siyasi yanlılığı kullanılmadan adil bir adalet ile karar verilmesini talep ediyoruz.

Mevcut imza kampanyamız ve sesimizi duyurma çabamız sadece gerçek ve yansız bir adalet içindir.

Sanık Osman Sarı'nın tutukluluğunu talep ediyor ve bu davanın peşini bırakmıyoruz."

'Herkesi duruşmaya davet ediyoruz'

Ezgi Yiğit'in ailesi adalet nöbetini sürdürürken 13 Eylül'deki duruşmaya çağrıda bulunuyor:

"Mahkememiz 12.09.2022 tarihi saat 10.00 da 8. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşecektir. Herkesin katılımı bizim için çok kıymetli. Davanın takipçisi olan ve sanığın tutuklanmasını isteyen herkesi duruşmaya davet ediyoruz."