Eyüpsultan'da işyerinde patlama: 1 kişi yaralandı
İstanbul'da Eyüpsultan'da bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eyüpsultan'da işyerinde patlama: 1 kişi yaralandı
İstanbul'da Eyüpsultan'da bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.
Haber Merkezi