Eyüpsultan'da işyerinde patlama: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da Eyüpsultan'da bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Eyüpsultan'da iki katlı işyerinin birinci katındaki dükkanda bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (İHA)