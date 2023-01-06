EYT’ye staj sigortası mağdurları dahil mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından detaylar gelmeye başladı. EYT kimler nasıl yararlanacak henüz tam netleşmemişken, 'staj sigortası mağdurları EYT’den yararlanabilecek mi?' sorusu ortada duruyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, 'staj sigortası mağdurları, lise ve üniversitede zorunlu staja tabi tutulan kişilerin sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmasını ve şu an çalışmaları devam eden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamına alınmalarını talep ediyor' diye yazdı.

Konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Türkiye’de yüz binlerce kişinin staj mağduriyeti yaşadığını dile getirdi.

Aydın verdiği önergede şunları söyledi:

“Meslek lisesi, üniversite ve çıraklık okullarında eğitim alan öğrencilerin yaptıkları zorunlu stajlarda uzun vadeli sigorta kollarına dahil primlerin değil, meslek hastalığı ve iş kazasına yönelik sigorta primlerinin yatmasıyla ortaya çıkan ve bu insanların emekliliklerini mağduriyet yılı kadar öteleyen toplumsal bir sorundur. Bu kişilere sigorta numarası ve kartı verilmiş ‘Yaşıtlarınıza göre avantajlısınız, daha erken emekli olacaksınız’ tarzı telkinlerde bulunulmuştur. Staj sigortası adı verilen bu uygulamaya göre aktif halde çalışıldığı halde sigorta eksik yatıyor. Söz konusu sigorta uzun vadeli sigorta kollarını kapsamıyor.”

Aydın, Bakan Bilgin’e şu soruları yöneltti:

“TBMM’ye sevk edeceğiniz kısa adı EYT olarak adlandırılan teklif, staj sigortası mağdurlarını da kapsayacak mı? Kapsam dışı kalacaklarsa bunun gerekçesi nedir? Bu konuda çok sayıda mağdur bulunmaktadır. Makul miktar bir borçlanmayla bütçeye yük getirmeden sorunu çözmek için bir planınız var mı?”

Aydın, “Bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir iki meseleyi de gündeme getirmek istiyorum: Bunlardan bir tanesi elbette ki EYT, kangren hâline gelmiş, çözülmesi gereken bir meseleydi, çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun çözenlerden. Dolayısıyla, bu EYT’de kırık kırpık kalan birkaç mesele var ki bunlardan bir tanesi staj meselesi, buna da ben inanıyorum ki Sayın Çalışma Bakanımız bir mesai harcayacak, bunu da çözüme ulaştıracak.” dedi.