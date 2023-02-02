EYT'nin Meclis Genel Kurul gündemine alınacağı tarih belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "EYT düzenlemesini önümüzdeki hafta salı günü genel kurul gündemine almayı planlıyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre, Turan, "Özgür bey her konuşmasının bitiminde '4 ay' dedi. Eğer kastı seçimse seçimlere 3,5 ay kaldı. Biz yarışmak istiyoruz; hizmette, yatırımda, dış politikada, ekonomide, her konuda. Karşımızda hala bir aday olmamasını ibretle karşılıyoruz. Lütfen adayınızı açıklayın da biz de heyecanla o adayla dışarıdan mı içeriden mi uzaydan mı yerden mi beraber yarışalım, omuz omuza mücadele edelim. Bu millet ne derse baş tacı diyelim. Özgür beyin ifadesiyle 4 ay sonra nereden kaldıysak yola devam ederiz" diye konuştu.