EYT'lilerin gözü kabine toplantısında

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın cumhurbaşkanlığı sarayında toplanacak.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, toplantıda EYT düzenlemesi ve Karadeniz doğalgazı görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT'lilerle ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.

Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.