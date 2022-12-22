AKP'den 'EYT' açıklaması: 'Araya yılbaşı tatili giriyor ama...'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, EYT düzenlemesiyle ilgili, "Araya yılbaşı tatili giriyor. Ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak" dedi.
Çelik'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:
' Yunanistan'ın şımarık yaklaşımına ise destek verdiler'
- "Ukrayna'daki savaş tahıl ve enerji krizinin çıkmasına neden oldu. Türkiye'nin aldığı inisiyatif ise barış için ne kadar kritik bir noktada olduğunu ortaya çıkarmıştır.
- Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi. Türkiye savaştan bile insani hassasiyet çıkardı. Avrupa ise bu konuda vizyon üretemedi. Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var.
- Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor. Ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmiyor. Yunanistan'ın bu şımarık yaklaşımına ise destek verdiler.
Dünya Kupası
- Müslüman bir ülkede Dünya Kupası organizasyonu olunca provokasyonları gördük.
Asgari ücret
- Öncelikle hayırlı olsun. Tabii farklı değerlendirmeler olabilir. Cumhurbaşkanımız ihtiyaç duyulursa yeni bir düzenlemenin de yapılacağını ifade etti. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum.
EYT düzenlemesi
- Araya yılbaşı tatili giriyor. Ama bugün itibarıyla Meclis'e sunulacak.
İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarı
- Bu insanlık dışı bir eylem. Bu zulüm, tecavüz lanetlenmesi gereken asla ve asla affedilmemesi gereken bir suç. Kim yaparsa yapsın karşısında oluruz. Buna izin veren, şahit olan kim varsa hesap verecek. Hem dinimiz hem de insanlık vicdanı olarak kabul edilemez.
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu hakkındaki 'Baba-oğul gibiyiz' açıklaması
- Bir arabesk film izler gibi izliyoruz. Bu gerçekten çok apolitik ve garip de bir tablo. Tartışmalardan Türkiye için bir vizyon çıkmıyor."