Bakan Nebati'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili “Çalışan ve çalıştıranı tatmin edecek şekilde belirlenmesi faydalı olur” dedi. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Nebati, asgari ücret hesabında enflasyonu dikkate almanın uygun olacağını belirterek EYT için de "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar” dedi.

Nebati, otomotivde şu anda bir ÖTV indiriminin gündemde olmadığını, ÖTV'nin sıfırlanması konusunda Bakanlık olarak bir çalışma yapmadıklarını dile getirdi.

Bakan Nebati, "Bizi bir tek yoran enflasyon. İnşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Enflasyonun aşağı doğru hızla gittiğini göreceğiz" diye konuştu.

'Kredi finansman desteği iyi'

Sadece Suudi Arabistan ile değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerle de aynı şekilde iletişimlerinin, görüşmelerinin devam ettiğini belirten Nebati, "Gerek İsrail ile olan normalleşme, Akdeniz'deki ülkelerle ve Avrupa Birliği ile olan iletişimimiz önümüzdeki sürecin sadece Körfez ile sınırlı olmadığını ve geniş kapsamlı olacağını gösteriyor" diye konuştu.

Nebati, bölgede güçlenen ikili ilişkiler sayesinde "kredi finansman desteğinin iyi olduğuna" işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Körfez'den 'finansmanswap' şeklinde değil 'depo hesabı' şeklinde geliyor. Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Türkiye, salgın ve salgın sonrası meydana gelen Rusya-Ukrayna Savaşı krizlerinden güçlenerek çıkmıştır. Küresel krizler Türkiye'nin mevcut yapısını kuvvetlendiren bir fırsata dönüşüyor. Bunun temel sebebi de şu, İstanbul'u merkeze aldığınız zaman 3-4 saatlik bir uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. 26 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğu bir alanda Türkiye tam bir üretim merkezi haline dönüşmüş durumda. Çok kısa bir süre içinde tedarikleri karşılayabilecek önemli bir potansiyele sahibiz."

'EYT ile ilgili gerek işverene gerekse de çalışana desteğe hazırız'

Bakan EYT'yle ilgili de şunları söyledi:

"EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Herhalde bu konuda da kabine sonrası çalışma bitmiş olursa Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamaları yapar. Çalışma Bakanlığımız ile bunun gerek kamu gerekse de özel sektör üzerindeki maliyetleri konusunda karşılıklı görüşmelerimizi yapıyoruz. Üretim tarafının bundan olumsuz etkilenmemesi noktasında gerek işverene gerekse de çalışana bizim tarafımızdan hangi destekler verilecekse adımlar atma noktasında hazırız. Güçlü bir bütçeyle gireceğimiz için inşallah bu konuyu yöneteceğiz." (AA)