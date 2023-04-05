EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

NTV'nin haberine göre, maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.

Ödemeler belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecekler.