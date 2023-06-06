EYT'liler maaş beklerken SGK rekor açık verdi

Yüz binlerce EYT’liye henüz aylık ödemelerinin başlamadığı yılın ilk üç ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 20,4 milyar lira açık verdi.

Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın aktardığı bilgilere göre SGK’nın açığı ilk çeyrekte açığı yüzde 29,6 arttı. Kurum, 2022'yi 40 milyar lira açıkla kapatmıştı.

Kurumun ilk çeyrekte geliri yüzde 98,9 artışla 379 milyar liraya, bütçeden SGK’ya yapılan transferler 131,5 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl ilk çeyrekte aktif sigortalılardan 131,3 milyar lira prim toplayıp, emeklilere 137,1 milyar lira ile daha fazla aylık ödeyen kurumun, bu yıl aynı dönemde ise 267,1 milyar lira olan aylık ödemelerine kıyasla 292,9 milyar lira ile daha fazla prim geliri elde ettiği belirlendi.