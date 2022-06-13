EYT'li yurttaş: Kırmızı eti zaten unuttuk, zamlardan sonra tavuk eti de alamıyorum

Adana'daki emekli ve emeklilikte yaşa takılan (EYT) yurttaşlarla konuşan CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yurttaşlara "Et alabiliyor musunuz?" diye sordu.

Emekli yurttaş, Şevkin'in sorusuna "Üç ay önce bir komşu getirdi. Kebap içinmiş. Bir şiş o getirdi de yedim. Başka türlü et görmüyorum ben" diye cevap verirken, emeklilikte yaşa takılan yurttaş ise "Bu zamlar gelmeden önce kırmızı eti zaten unuttuk. Kurban’dan Kurban’a görüyorduk da tavuk eti alıyordum. Şu anda şu zamlardan sonra tavuk eti de alamıyorum. Sıkıntılarımız çok" şeklinde cevap verdi. (ANKA)