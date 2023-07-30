EYT'ler İstanbul'da eylem yaptı: 'Verilen sözler tutulmadı'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu, düşük emekli maaşlarına, sigorta primlerinden dolayı yaşanan mağduriyetlere ve hâlâ bağlanmamış olan emekli maaşlarına tepki göstermek için bugün İstanbul Kadıköy'de eylem düzenledi.

Eylemde konuşan EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi "Bizler, yıllarca onur ve şerefiyle ülkesine hizmet etmiş, vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş, vergilerini ve primlerini peşinen ödemiş işçi, emekçi ve emeklileriyiz. Yaklaşık 16 milyon emeklinin hem yüksek enflasyon karşısında alım gücünün hiç edildiği bu ücret ve zamları hem de yanlış yönetilen politikaların faturasının bizlere kesilmesini reddediyoruz. Asgari ücretin de gelinen süreçte en düşük memur maaşından az olmamasını, özellikle mutfak ve gıda enflasyonunda rakamların kontrol altına alınmasını, en yüce değer emek sahiplerine hak ettiği önem ve değerin verilmesini, rahat edeceği dönemde içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlar sebebiyle çift dikiş hatta üç dikiş yapacak duruma getirilmeden isteklerimizin yerine getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

'Emekli maaşı sosyal yardıma dönüşmüştür'

Lastikçi şunları söyledi:

"Bir ülkenin itibarı, vatandaşının refahıyla ölçülür. Bugün bağlanan emekli maaşları, asgari ücretin de altında bağlanarak emekli maaşı olmaktan çıkmış, sosyal yardıma dönüşmüştür. Çalıştıkça düşürülen emekli maaşları değil; çalıştıkça, prim ödendikçe yüksek emekli maaşı alınacak sisteme geçiş yapılmalıdır. Bugün emekli maaşlarında yaşanan sefalet ücretlerinin başlıca sebebi, aylık bağlama oranlarının düşüklüğüdür. EYT mağduriyeti, 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan ve geriye doğru işletilen 4447 sayılı Yasa’yla başlamıştır. Emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe üçüncü şart olan yaş haddi de eklenerek 2 ila 17 yıl arasında mağdur edildik.

Yıllar sonra tozlu raflardan çözüm masasına alınan EYT sorunu, bir yılı aşkın süredir kamuoyunda deklare edildiği gibi kökten çözülmemiştir. Verilen sözler tutulmamıştır. Emeklilik dilekçesini uzun bir işsizlik sürecinden sonra verenler, aylardır nasıl geçiniyor? Primi eksik olup da bankalardan kredi çekerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma yoluyla primlerini tamamlayanlar, kredi borçlarını nasıl ödüyorlar? Ödeyemiyorlar.

Sosyal güvenlik sisteminin mağdur ettiği tüm yasalar değiştirilene kadar buradayız."