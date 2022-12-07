EYT'de 'yaş sınırı'na ilişkin yeni gelişme

Dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen EYT toplantısının ardından kulislere yansıyan 'EYT'de yaş sınırı' gündemi, büyük tepki toplamış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

'Yaş sınırı' ve bazı yeni detaylara dair yeni iddialar ortaya atıldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Beştepe'de dün yapılan toplantıda, AKP kaynaklarına göre, yaş sınırı için alternatifler konuşuldu. Kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş alternatifleri üzerinde duruldu.

Öte yandan, EYT'de SGK prim farkı giderilecek ve kıdem tazminatı için patrona uygun kredi verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı duyuruya göre, çalışanla emekli arasındaki fark eşitlenecek. EYT düzenlemesi sonrası emekli olacakların kıdem tazminatında, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla uygun finansman sağlanarak patrona destek olunacak.

Belli sektörlerde kademeli emekliliğin de gündemde olduğu belirtildi.