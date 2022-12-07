EYT’de korkutan ihtimal

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. Ancak toplantıdan somut sonuçlar çıkmamış olması akıllara AKP’nin zaman kazanması olarak yorumlandı.

ParaMedya'nın haberine göre AKP’nin özünde istemediği konularda konuyu zaman yayarak unutturma ve gelen tepkilere göre hareket ettiği biliniyor. Burada yine gelen tepkilere göre EYT’nin yaş şartına bağlanarak bütçe üzerindeki yükün hafifletilmesi amaçlanıyor. EYT hareketinin tepkisizliği halinde ise konunun soğutulması gündeme gelebilir.

Uzmanlar yaş sınırı yani erkeklerde 50 kadınlarda 48 formülü üzerinde durulduğunu ancak bunun için de 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı öncesi EYT cephesinden gelecek tepkilerin gözleneceği, duruma göre yaş veya yasanın tamamının değerlendirmeye tabi olacağını olasılıklar içinde gösteriyor.