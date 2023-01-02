EYT'de ilk maaş için tarih verildi, maaş formülü de belli oldu

Geride bıraktığımız yılın en çok konuşulan başlıklardan birisi olan EYT'de yaş sınırı düğümü verilen mücadeleler sonrası çözülmüştü.

EYT'lilerin maaşı ne zaman yatacak?

Uzmanlar EYT'lin maaşının 3 adımda hesaplanacağını söylerken, gündemdeki formülün detayları dikkat çekti.

Öncelikli olarak sigortalının 2000 öncesi kazançları ve ek göstergeleri hesaba katılacak. Bir EYT'linin ne kadar yüksek maaş alacağını 2000 öncesi kazançları belirleyecek.

Ardından 2000 ile 2008 arası kazançlar hesaba katılacak.

Son olarak da 2008'in 10. ayından sonraki kazançlar enflasyon ve büyüme hesaba katılarak bir EYT'linin maaşı belirlenecek.

Emekli aylığı belli oldu

Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül "Bir kişinin 5 bin günle emekli olacağını varsayarsak ve bu 5 bin günün de asgari ücretten ödendiğini düşünürsek, 5.500-6.000 arası bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacak." diye konuştu.

Konuşmasının devamında Bülbül, "Pirime esas kazanç ne kadar yüksekse 5 bin yerine 6 bin-7 bin gün çalışmaları varsa, bu durumda bu rakamın 8 bin 500-9 bine kadar çıkması mümkün" dedi.

EYT'lilere promosyon olacak mı?

Yeni emekliler banka promosyonu alacak. Bu sene rakam yaklaşık 10 bin TL olacak.

Öte yandan emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 TL olması bekleniyor.

İlk maaş Mart ayında olabilir

EYT yasası Ocak ayında Meclis'e gelecek. Eğer 15 Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, emeklilik için yasal süreç de resmen başlamış olacak.

Başvurular alınacak ve 1 Şubat itibariyle maaş hesaplaması yapılacak ve ilk emekliler maaşlarını 23-25 Mart tarihlerinde alacak, üstelik toplu olarak.

3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranıyla memurun ve emeklinin alacağı maaş belli olacak. Peki EYT'liler de Ocak zammını alacak mı?

"3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak" diyen Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "EYT'linin maaşı hesaplanırken hem 2022'nin enflasyonu hesaba katılacak hem de 3 Ocak'ta yapılacak zam onların da hesabına olumlu yansıyacak" diye konuştu.

Erdem, açıklamasının devamında "Yasanın çıkmasıyla birlikte başvurular başlayacak. Emeklilik için başvurduğunuz aydan sonraki ay başında maaş hesabınız başlamış olur" ifadelerini kullandı.

EYT'li önce işe gidip çıkışını alacak. Çıkışını aldıktan sonra emekli aylığı tahsis belgesi için başvuruda bulunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden de bu başvurular kabul edilecek. Sonrasında da Mart sonu gibi EYT'liler ilk maaşını alacak.