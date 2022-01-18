EYT yalanlarında yine başa dönüldü: Hep aynı oyun...

Emeklilikte yaşa takılan yurttaşları yıllardır farklı açıklamalar yapıyormuş gibi oyalayan AKP, yine benzer bir oyuna başladı.

Daha geçtiğimiz kasım ayında yandaş medya üzerinden günlerce "müjde" haberleri servis eden AKP, daha sonra Çalışma Bakanı Vedat Bilgin üzerinden, "EYT ile ilgili bir çalışma öncelikli gündemimizde yok" açıklamasını paylaşmıştı.

O açıklamanın üzerinden geçen sürenin ardından şimdi bir kez daha "EYT müjdesi" iddiası gündeme geldi.

Bu kez açıklamayı yapan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu oldu.

"EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor" diyen Akbaşoğlu, "İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” ifadesini kullandı.

Bu açıklama vesilesiyle AKP'nin EYT oyalamasını, bu konuda yaptığı "olumsuz" açıklamaları yeniden hatırlatıyoruz:

11 Kasım 2021: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: EYT ile ilgili bir çalışma öncelikli gündemimizde yok

9 Kasım 2021: Bakan Vedat Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını dile getirdi.

2 Şubat 2020: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil. Dünyayla kıyasladığımızda da emeklilik maaşı alma süresinin çoğu ülkeden fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de emeklilik maaşı alma süresi 25-30 yıl bandında, dünyaya baktığımızda bu sürenin 18-21 yıl olduğunu görüyoruz. Geçen yıl emekli ettiğimiz nüfusun ortalaması 52-53 bandında. Bunun 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak.

16 Kasım 2019: Erdoğan: Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

8 Ekim 2019: Berat Albayrak: EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok.

16 Ekim 2018: Erdoğan: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı?