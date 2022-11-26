EYT haberi bekleyen iki gruba kötü haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamına alınacak kişilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, EYT sorunun çözümü halinde 1,5 milyon kişinin emekli olacağını belirten Bakan Bilgin’in açıklamalarına göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak yaşını doldurmamış olanlar EYT kapsamına girecek.

Bütçe görüşmeleri sırasında 8 Eylül 1999 ve öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışma hayatına giren, sayıları 2 milyonu bulan kişinin EYT düzenlemesinden yararlanması gerektiğini hatırlatan HDP’li Garo Paylan Bakan Bilgin’e “1999'dan önce stajyerlik ve çıraklık yapanları başlangıç tarihi olarak sayacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

HDP’li Paylan’ın sorusuna yazılı yanıt veren Bakan Bilgin, mesleki eğitim kapsamında stajyerlik yapanların “çalışan” değil “öğrenci” olduklarını ifade ederek, “Mesleki eğitim; kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleği uygulama ile öğrenmesidir. Başka bir ifade ile bunlar bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler” dedi.