EYT düzenlemesinin ayrıntıları: EYT şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi.

NTV'nin hazırladığı habere göre, EYT'yle ilgili merak edilenler şu şekilde:

EYT kimleri kapsıyor?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT şartları neler?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

Prim günü eksik olan ne yapacak?

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak?

Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 bitince emeklilik hakkı kazanacak.

Kaç kişi yararlanacak?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacağı bildirildi. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

Emekli olup çalışanlar için durum ne?

Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.

Kıdem tazminatı desteği olacak mı?

Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak.

Ne zaman devreye girecek?

Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.