EYT düzenlemesinin adı anılmayan mağdurları: SGK emekçilerinden basın açıklaması

EYT düzenlemesi henüz tamamlanmadan SGK binalarında gözle görülür bir yoğunluk dikkat çekmeye başlamıştı. Düzenlemenin tamamlanmasının ardından Kurum personelinin görülmemiş bir yoğunlukla çalışacağı önümüzdeki bir kaç aylık süreç için idarenin Kuruma başvuran sigortalıların mağdur olmaması için ne gibi önlemler alacağı merak konusuydu.

Ancak SGK personelleri, konunun adı anılmayan mağdurları oldu.

Kamu emekçileri Ocak ayı maaş zammında zaten büyük bir hayal kırıklığına uğramışken asgari ücrete yakın bir maaş alan Kurum personelinden şimdi de 7/24 esasıyla haftanın 7 günü çalışması, mesaiye en geç sabah 6 da başlaması isteniyor. Mesai ücreti ise saatlik 27 TL olarak hesaplanıyor.

Konuyla ilgili iktidar partilerinin sendikaları BÜRO MEMUR SEN ve TÜRK BÜRO SEN’ den ses çıkmazken BÜRO İŞ’ in çağrısı ile bir araya gelen SGK’da örgütlü sendikalar bu gün Ankara’ da Rüzgarlı SGM binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen yurttaşlarla dayanışma mesajı ile başlayan açıklamada uzun bir mücadele sonucu gasp edilen emeklilik hakkını kazanan EYT'liler ise tebrik edildi.

Açıklamanın bir diğer çarpıcı başlığı ise depremzede bir Kurum personelinin paylaşılan mektubu oldu.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"… Evlerimiz hasar oldu, oturulamaz durumda, çoluğumuz çocuğumuz perişan durumda, bir de üstüne işe gelmek zorunda bırakılıyoruz. Depremden tam 8 gün sonra Kurum başkanlığından aranıp nasıl olduğumuz soruluyor. Şikâyetlerimizi bildirmek için whatsapp grubu kuruluyor, defalarca mesaj atıyoruz, işleme alındı diyorlar, ama sonuç sıfır…Kurum olarak kimse demiyor ki ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz nerde kalıyorsunuz. Soran yok. Kaymakam işe çağırıyor, gelin gelmezseniz açığa alırız diye tehdit ediliyoruz…"

Açıklamada ivedi olarak yasalaşması istenen beş temel talep sıralandı:

Sosyal Güvenlik Tazminatı veya ilave ek ödeme, Yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye, Tüm personelin sınava girebildiği mülakatsız Taşra Uzmanlığı kadrosu, Kurum çalışanlarının tümüne 3600 Ek-Gösterge, Büyükşehir personelleri için fark ödemeleri.

Sendikaların dayanışma ve mücadele çağrıları ile açıklama sonlandırıldı.