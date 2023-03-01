EYT düzenlemesi kabul edildi, '5 bin' teklifi reddedildi

Meclis Genel Kurulu'nda, milyonlarca EYT'linin beklediği kanun teklifi görüşüldü.

Teklif, Genel Kurul’da bulunan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİP 395 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edildi.

Kanuna göre; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için, işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartının da tamamlaması gerekiyor.

Öte yandan kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İYİP ve HDP'nin verdiği önergeler, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.