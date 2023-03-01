Beşiktaş 'Devlet Bahçeli' açıklaması yaptı, sosyal medyadan paylaşmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş tribünlerinden yükselen hükümet istifa sloganları sonrası kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Bahçeli'nin aidatlarını ödemediği için kulüp üyeliğinden ihraç edildiği iddiası gündeme geldi.

Beşiktaş konuya ilişkin bir açıklama yaparken, sosyal medyadan paylaşılmayan açıklamada şöyle denildi:

"Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.



28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli’nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.



Sayın Bahçeli’nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Şahabettin Önkol

Beşiktaş JK Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı"