'EYT düzenlemesi için çalışma yapılıyor' iddiası

Emeklilikte yaşa takılan yurttaşların taleplerine yıllardır "bütçeye yük" yanıtı veren iktidar, artan kriz ve büyüyen tepkiler sonrası iddiaya göre konuyla ilgili çalışma başlattı.

AKP'ye yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor.

Haberde net ifadeler yer almazken, "Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek" denildi.

Erdoğan, yurttaşların bu konudaki mücadelesi sonrası yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi ranta dönüştürülmemeli. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Bu teklifin maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Böyle bir yükü ülkenin sırtına bindiremeyiz" demişti.