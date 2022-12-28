EYT başvurusu rehberi: Emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrtıntılarını açıkladı.

Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Açıklamanın ardından EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün.

e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu için gerekenler adım adım şöyle: