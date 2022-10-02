Eylül ayında gazetecilere toplam 27 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası verildi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı Eylül ayı Basın Özgürlüğü Raporu'na göre, adli yılın ilk ayında 60 gazeteci haber ve paylaşımları nedeniyle hâkim karşısına çıkarken, gazetecilere toplam 27 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası verildi. Eylül ayında farklı şehirlerdeki basın açıklamaları ve protestoları takip eden onlarca gazetecinin haber takibi emniyet güçlerince şiddet kullanılarak engellendi. Gazeteciler tehdit ve darp ile karşı karşıya kalırken, haber takibi yapan bir gazeteciye de silah çekildi. 2 gazeteci ise gözaltına alındı.

Çakırözer, “Türkiye’de gazeteci dövülüyor, gözaltına alınıyor, engelleniyor.. Hatta silah çekiliyor, ölümle tehdit ediliyor. Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmesi gereken bu iktidar ise baskıyı, sansürü arttıracak yasalarla Meclis’e geliyor. İfadesi nedeniyle yurttaşları hapse atacak düzenlemeler getiriyor. Basın ve milyonlarca vatandaşımız üzerindeki baskıyı sansürü daha da artıracak bu yasanın bu şekilde Meclis’ten geçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Çakırözer’in kamuoyu ile paylaştığı Eylül ayı Basın Özgürlüğü Raporu şöyle:

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül yaptığı haber nedeniyle tutuklandı.

Ramazan Dişarı hakkında tutuklama kararı verildi.

Adliyelerde basın açıklamalarını takip eden DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ile gazeteci Elif Bayburt gözaltına alındı.

Eylül ayında hakim karşısına çıkan Sadiye Eser, Sadık Topaloğlu, Rojda Oğuz, Hatice Şahin, Kadri Esen, Rabia Önver ve Nurcan Yalçın hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteciler Can Dündar, Oktay Candemir, Ferhat Çelik, İdris Yayla hakkında yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle soruşturmalar, davalar açıldı.

Eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş hakkında bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

İleri Haber Yayın Yönetmeni İzel Sezer ve yazarı Doğan Ergün hakkında 20 bin TL tazminat davası açıldı.

Basına müdahale artıyor