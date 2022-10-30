Eylül ayında 11 gazeteci saldırıya uğradı, 6 gazeteciye dava açıldı, 2'si tutuklandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül 2022 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu bugün yayımladı.

Rapora göre; eylül ayında 204 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Cezaevlerinde 3 kişi, nefret suçları nedeniyle de 2 kişi hayatını kaybetti. Bir ayda 12 mülteci, çeşitli olaylarda öldü. 28 kadın cinayeti, 157 işçi cinayeti oldu. Bir ayda, 75’i cezaevlerinde olmak üzere 337 işkence olayı yaşandı.

Eylül ayında 27 eylem ve etkinliğe müdahale edildi. 20 eylem ve etkinlik yasaklandı. Basın açıklaması ve eylemlerde 278 kişi gözaltına alındı. 86 kişi hakkında, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullandığı için dava açıldı.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanan 37 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. 159 internet haberine erişim engeli geldi. RTÜK, kanallara 5 ceza verdi.

Rapora göre, 2 gazeteci tutuklandı, 3 gazeteci gözaltına alındı. 6 gazeteci hakkında dava açıldı. 11 gazeteci saldırıya uğradı. (ANKA)