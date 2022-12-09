Eylem çağrısı sonrası Turkcell Global'i telaş sardı: Bugün evden çalışma yapılacak

📢Turkcell Global Bilgi çağrı merkezinde işten çıkarılan işçiler basın açıklamasında buluşuyor:



1. İşten atılan işçiler geri alınsın

2. Mobbing son bulsun

3. Ücretler insanca yaşanabilir bir düzeye çıkarılsın



🚩Taleplerimiz için buluşuyoruz. #BöyleGitmez diyorsan sen de gel ✊🏻 pic.twitter.com/F3FJJ4znSH