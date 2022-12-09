Eylem çağrısı sonrası Turkcell Global'i telaş sardı: Bugün evden çalışma yapılacak

Telekomünikasyon şirketi Turkcell’in bünyesinde çağrı merkezi hizmeti veren Turkcell Global Bilgi Kasım ayı boyunca 300 civarı işçiyi işten çıkarmıştı. İşçiler İzmir Bornova Turkcell Global önünde bugün saat 18.45 için eylem çağrısı yapmıştı. Eylemin duyurulması sonrasında Turkcell yönetimi panikledi.
Hareketli saatler yaşanan Turkcell Global şirketi yönetimi bugün işçilerin tamamını evden çalışmaya yönlendirirken kimsenin eylemin yapılacağı şirket binası önüne gelmemesi yönünde talimat verdi.
İşçilerin şirkete girmesi yasak
İşine son verilen işçilerin yapacağı eylemden dolayı büyük kaygı yaşayan Türkcell Global şirketi, eylemin büyümesini önlemek için harekete geçti.
Bu kapsamda işçilerin bugün gün boyunca şirkete girip çıkmasının engelleneceği bildirildi.
📢Turkcell Global Bilgi çağrı merkezinde işten çıkarılan işçiler basın açıklamasında buluşuyor:— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 8, 2022
1. İşten atılan işçiler geri alınsın
2. Mobbing son bulsun
3. Ücretler insanca yaşanabilir bir düzeye çıkarılsın
🚩Taleplerimiz için buluşuyoruz. #BöyleGitmez diyorsan sen de gel ✊🏻 pic.twitter.com/F3FJJ4znSH
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