Eylem çağrısı sonrası Turkcell Global'i telaş sardı: Bugün evden çalışma yapılacak

İzmir Bornova'daki Turkcell Global işçilerinin bugüne eylem çağrısı yapması sonrası şirket 'evden çalışma' kararı aldı, şirkete girmeyi yasakladı.

Patronların Ensesindeyiz

Telekomünikasyon şirketi Turkcell’in bünyesinde çağrı merkezi hizmeti veren Turkcell Global Bilgi Kasım ayı boyunca 300 civarı işçiyi işten çıkarmıştı. İşçiler İzmir Bornova Turkcell Global önünde bugün saat 18.45 için eylem çağrısı yapmıştı. Eylemin duyurulması sonrasında Turkcell yönetimi panikledi.

Hareketli saatler yaşanan Turkcell Global şirketi yönetimi bugün işçilerin tamamını evden çalışmaya yönlendirirken kimsenin eylemin yapılacağı şirket binası önüne gelmemesi yönünde talimat verdi.

İşçilerin şirkete girmesi yasak

İşine son verilen işçilerin yapacağı eylemden dolayı büyük kaygı yaşayan Türkcell Global şirketi, eylemin büyümesini önlemek için harekete geçti.

Bu kapsamda işçilerin bugün gün boyunca şirkete girip çıkmasının engelleneceği bildirildi.

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