'En iyi müşteri deneyimi' ödülü alan Turkcell Global Bilgi'yi bir de işçilerden sorun

Telekomünikasyon şirketi Turkcell’in bünyesinde çağrı merkezi hizmeti veren Turkcell Global Bilgi, kasım ayı boyunca 300 civarı işçiyi işten çıkardı.

İnternet sitesinde, Global’de yaşam başlığı altında; “işte eğlence var” diyen şirketin içinde yaşananlar ise tam tersi bir tabloyu gösteriyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bir araya gelen ve işten çıkarılan işçiler, yemek ücretlerinin son birkaç aya kadar 28 tl olduğundan, çalışma saatlerinin ise günde 12 saati bulduğundan bahsetti.

İşçiler talepleri için ses çıkardı: Promosyon hakkı, yemek ücretlerinde artış ve düzgün çalışma koşulları

İşçiler, mesai saatlerinde yapılan oynamalar nedeniyle fazla mesai haklarının yok sayıldığını, sürekli mobbing ve baskı altında çalışmak zorunda olduklarını, şirketin iç işleyişinde şikayetleri yönetime bildirmek için yaratılan “elçilik” sisteminin ise tam tersi bir şekilde taleplerinin ve şikayetlerinin sümenaltı edilmesini sağladığını söyledi.

Elçilik sistemi üzerinden promosyon hakkı taleplerini ve çalışma yaşamlarındaki düzensizlikleri şirket yönetimine ileten işçilere daha sonra kendi amirleri tarafından “Neden şikayet ediyorsunuz“ diye hesap sorulduğunu belirttiler.

Bu gibi nedenlerle bir araya gelen Turkcell Global Bilgi emekçileri taleplerini kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Sosyal medyada taleplerini açıklayan paylaşımlar yapmaya başladı. Kısa sürede işçilerin örgütlülüğü sayesinde 28 lira olan yemek ücreti 51 liraya çıkarıldı. Promosyon hakkının verileceği söylendi. Ancak bu promosyon hakkının işçilere sus payı olarak verildiği kısa sürede ortaya çıktı. Verilecek olan promosyonların şarta bağlı olarak verildiği, promosyonu alan işçiler eğer şirketin belirlediği tarihten önce işten çıkarsa promosyonların tamamını yada bir kısmını geri ödemek zorunda bırakılacakları kısa sürede anlaşıldı.

Hakkını arayan işçiler asılsız kodlarla işten çıkarıldı

Şirket bununla da kalmadı, hakkını arayan ve bu süreçte bir kısmı sendika üyesi olan işçileri Kod 46 ve Kod 25 ile işten çıkarmaya başladı. İşçiler, aralarında on yılı aşkındır şirkette çalışan emekçilerin de olduğunu ve bir kısmına hiçbir tazminat verilmeden işten çıkarıldıklarını, bu süreçte işten çıkarmaların da hâlâ devam ettiğini ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 1000 kişiye yakın işçinin işten çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

İşten çıkarmaların ardından İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kırıkkale ve Trabzon merkezli olmak üzere Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcileri ve avukatlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda işçiler; işten çıkarılmalarına rağmen mücadelenin asıl şimdi başladığını, birçok ilde daha fazla sayıda arkadaşlarıyla yanyana gelip mücadele edeceklerini ve bütün haklarını Turkcell Global Bilgi patronundan alacaklarını söyledi.

İşten çıkarılan işçilerin diğer çıkarılanlara ve hâlâ çalışan arkadaşlarına çağrıları ise birlikte mücadele etmek.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

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