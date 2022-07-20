Evrim Deniz'in annesi Besra Erol'dan mektup var: 'Çocuklarımıza kıyanlar dışarıda, ben cezaevindeyim'

Suruç Aileleri İnisiyatifi, Suruç Katliamı'nda hayatını kaybeden Evrim Deniz Erol'un annesi Besra Erol'un Elazığ Hapishanesinden gönderdiği mektubu paylaştı.

"Tarih, Kobaneli çocuklara sevgi ve umut götürmek isteyen güzel gençleri asla unutmayacak, onların isimleri tarihe altın harflerle yazıldı. Benim yüreğimin parçası, gözlerimin ışığı dertlerimin ortağı Evrim Deniz’ime ne söylesem yeterli gelmiyor, yüreğim soğumuyor" diyen Erol, "Bir anne 9 ay karnında taşıdığı, büyürken her anına tanıklık ettiği evladını, ciğerparesini yitirdiğinde hep aynı şeyi söyler; Keşke gül kokulu oğlumun gadasını ben alaydım. Allah bize bu acıları yaşatanlara gün yüzü göstermesin" ifadesini kullandı.

Mektup şu ifadelerle devam etti:

"Sizlerde biliyorsunuz bizim çocuklarımıza kıyanlar dışarıda ama ben 58 yaşımda oğluma, değerlerime sahip çıktığım için 7,5 yıl ceza aldım ve 4 yıldır cezaevindeyim. Bu ülkede adalet bizler için zaten yoktu var olan da Suruçta, Diyarbakırda Ankara garında ve daha birçok yerde yok oldu. Benim alnım açık başım diktir. Bizler evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Onlar da kendi karanlık zihniyetlerinde kaybolup gidecekler.

Değerli evlatlarım ben yitirdiğimiz canlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlerin emeği ve çabasını da çok değerli buluyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek anmada aranızda olmayı can-ı gönülden istiyorum. Tüm yüreğimle inanıyorum ki; Bizler Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Tutsak Anneleri olarak bu topraklara barışı getireceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."