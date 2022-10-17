Evrensel'e SADAT eleştirisi nedeniyle tazminat cezası

SADAT’ın, Evrensel'e ve gazetenin yazarı Yusuf Karadaş’a SADAT’ı eleştiren köşe yazısı nedeniyle “kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla açtığı davada mahkeme, Evrensel gazetesine 15 bin TL manevi tazminat cezası verdi. Dava istinaf mahkemesine taşınacak.

Yusuf Karadaş, Evrensel gazetesinde 19 Ekim 2021’de “İktidarın karanlık örgütü SADAT” başlıklı köşe yazısında, SADAT’ı eleştirmişti. Yazısında SADAT’la ilgili iddiaları aktaran Karadaş, SADAT’ın kurucusu Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin kendi sözlerine de yer vermişti. SADAT ise yazı üzerine “kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla dava açmıştı.

Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada SADAT avukatı, haberde gerçeği yansıtmayan ifadeler bulunduğunu, "karanlık örgüt", "savaş aygıtı" gibi kelimelerin kişilik hakkını zedeleyici nitelikte olduğunu iddia etti.

Evrensel gazetesinin avukatı Devrim Avcı ise haberin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. Mahkeme davayı kabul ederek, Evrensel'i 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Avukat Avcı ise davayı istinafa taşıyacağını belirtti.