Evrensel okurları, dayanışma şenliğinde buluştu

Basın İlan Kurumu'nun Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan hakkını tümüyle iptal etmesine karşı binlerce Evrensel okuru İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen dayanışma şenliğinde bir araya geldi.

Evrensel'in haberine göre İstanbul’un çeşitli ilçelerinden şenlik alanına gelen işçi ve emekçiler, gençler, kadınlar hep bir ağızdan “Evrensel susturulamaz, sansürcüler gidecek biz kalacağız” dedi.

Salona girişlerde sık sık “Özgür basın susturulamaz”, “İşçi sınıfı basınıyla güçlüdür” sloganları atıldı.

Oyuncu Kerem Fırtına ve dans sanatçısı Zeynep Bafralı’nın sunuculuğunu yaptığı şenlikte Şenlik Komitesi adına DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan söz aldı.

İktidarın BİK eliyle Evrensel'i susturma çabalarına dikkat çeken Aslan, “Asla bu gazeteyi engelleyemeyeceksiniz. Evrensel gücünü işçi sınıfından, halktan, emekçilerden aldığı sürece Evrensel susmaz ve susmayacaktır” dedi.

Aslan, “Biz birlikte olduğumuzda daha güçlü olduğumuzu görecekler. Bu nedenle Evrensel bütün işçilerin ve emekçilerin evine girmeli. Her gün bir Evrensel alma, her gün bir insana Evrensel okutma zamanı” çağrısında bulundu.

Ardından kürsüde konuşma yapan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat konuşmasına ilk günden bugüne gazeteye emek verenlerin isimlerini anarak başladı. Türkiye’de basın özgürlüğü bakımından en sorunlu dönemlerinden birinin yaşandığının altını çizen Polat, “Basın İlan Kurumu ve RTÜK’ün gazete ve televizyonlar üzerindeki baskılarına yeni dezenformasyon yasası ile birlikte internet sitelerinin de düne göre daha fazla sansür baskısı altına sokulması eklendi. Sokakta haber takip eden gazeteciler çok sık polis şiddetiyle yüz yüze kalıyor. Tutuklu meslektaşlarımıza son dönem 25 gazeteci daha eklendi” diye konuştu. Tüm baskılara rağmen Evrensel'in de parçası olduğu halkın haber alma hakkından ödün vermeyen bir gazetecilik geleneği de olduğunu söyleyen Polat, tutuklu gazetecilere ve bu geleneği sürdürenlere selam gönderdi.

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana Evrensel'e dönük tüm engellemeler karşısında ‘Evrensel susturulamaz’ denildiğini vurgulayan Polat, “Daha önce bunu deneyen iktidarlar, başaramadan tarih oldular. AKP de öğrenecek. Resmi ilan hakkımızı siyasi saiklerle iptal eden Basın İlan Kurumu'nu bir kez daha bu hukuksuzluktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Okurlarımızın dayanışması güç veriyor. İlan hakkımızın iptalinden sonra abonelerimizin sayısındaki artış Evrensel’i mali kuşatmayla boğmak isteyenlere önemli bir yanıttır. Bu dayanışmanın sürekliliğine ihtiyacımız var. Özgür ve çocukların aç yatmadığı bir Türkiye’nin haberlerini yapmayı diliyoruz” dedi.

Şenlikte, cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TTB Başkanı ve Evrensel yazarı Şebnem Korur Fincancı ile Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay’ın mesajları da okundu.

Şenlikte Ruhi Su Dostlar Korosu, Apolas Lermi, Haluk Tolga İlhan da sahneye çıkarak birer dinleti sundu.