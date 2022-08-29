Dayanışma Meclisi: Evrensel gazetesi susturulamaz!

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal ettiği Evrensel Gazetesi'ne Dayanışma Meclisi'nden destek geldi. 2020'de bir grup aydın, bilim insanı, sanatçı, sendikacı ve gazetecinin çalışmalarıyla kurulan Dayanışma Meclisi, iktidarın, kendisine muhalefet eden az sayıda basın yayın organına karşı yürüttüğü kuşatmayı yakından takip ettiğini belirtti.

Dayanışma Meclisi'nden yapılan açıklamada "El koyamadıklarını ise davalarla, Basın İlan Kurumu ve RTÜK cezalarıyla boğmaya çalışıyorlar. İktidar, sadece yargıyı değil, basın özgürlüğünü güvence altına almak amacıyla oluşturulan kurumları da bir silah gibi kullanıyor." denildi.

Dayanışma Meclisi, Basın İlan Kurumu’nun basın özgürlüğüne karşı silah olarak kullanıldığını ifade ederken, "Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam hakkının bu kurum tarafından iptal edilmesi, iktidarın muhalif, ilerici, işçi sınıfından yana tutum alan basına karşı yaptığı sistematik saldırının bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu kuşatmalarla ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Basını, muhalif kuruluşları, partileri susturma hayali kuruyorlar.

Bu saldırılarda birçok emekçisini kaybeden Evrensel’in bu yolla susturulamayacağından eminiz. Metin Göktepe’nin kalemi yere düşürülemez. Halktan yana gazetecilik her şartta sürer.

Dayanışma Meclisi basına yönelik baskıları kınıyor ve direnen basın emekçilerine dayanışma dileklerini iletiyor."

Ne olmuştu?

Evrensel, Eylül 2019’da alınan resmi ilan ve reklam durdurma kararı sebebiyle 3 yıldır hukuksuz şekilde ilan alamaz hale gelmişti. BİK'in son kararıyla, askıda tutulan bu hak tümüyle iptal edilmiş oldu. BİK Genel Müdürlüğü tarafından Evrensel'e iletilen tebligatta, okurların bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığı iddiası iptal kararına gerekçe gösterilmişti.

BİK'in bayi denetim sonuçlarına yer verilen kararda, abone gazeteleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de farklı bayilere gönderilen gazetelerden birkaç kişinin birden fazla alması iptale gerekçe sayıldı.

14 ve 16 Eylül 2019 tarihlerinde de bayi denetimi yaptığını söyleyen BİK, Evrensel'in “dört bin adetlik asgari fiili satış şartını yerine getirmediğini” ileri sürerek resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etti.