Evo Morales Küba'da: 'Fidel'in mirası önemini koruyor'

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Cumartesi günü eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'le bir araya gelerek, 2019-2020 darbesinin ardından Bolivya'nın demokrasiye dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küba lideri, görüşme sırasında ABD ablukasının yoğunlaşmasının ve Küba Devrimi'ni yok etmeye yönelik yoğun medya kampanyasının neden olduğu karmaşık durum karşısında ülkesinin Bolivya'dan sevgi ve destek gördüğünü söyledi.

Díaz-Canel ayrıca Bolivya'daki Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) liderine, ülkesinin bu zorluklarla mücadele stratejileri hakkında bilgi verdi.

Díaz-Canel, görüşme sırasında, Covid-19'la mücadeleden ve ülkenin bilim alanında kat ettiği yol, hastalığın kontrolünü sağlayan üçü zaten onaylanmış beş aşı adayı tasarlama ve üretme çabalarından bahsetti.

Evo Morales ise Fidel Castro'nun mirasının Küba'da öneminin hâlâ güncel olduğunu vurgularken toplantının sonunda Morales, basına 30. Havana Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında adaya dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Evo Morales, "Küba'ya gelmek, yaşam ve insanlık mücadelesi nedeniyle her zaman çok fazla güç, enerji verir" dedi.

Bolivyalı lider, Küba ve Fidel Castro'nun dünyadaki egemenlikleri ve bağımsızlıkları için savaşan halklar için ilham kaynağı ve dayanışmanın ölçütü olduğuna dikkat çekti.