Evliye ayrı bekara ayrı vergi talebi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde, Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu bir alt komisyon oluşturuldu. Bu komisyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından yapılan sunumda ilginç öneriler yer aldı.

31 milyon 623 bin kadından 22 milyona yakını çalışmıyor

Yapılan sunuma göre, Türkiye’deki 15 yaş üstü 31 milyon 623 bin olan kadın nüfusunun, 22 milyona yakını çalışmıyor. Kırsalda çalışan kadınların yüzde 96’sı ücretsiz, aile işçisi ve kayıt dışı olarak çalışıyor. Türkiye’de ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınların oranı yüzde 30,6; işveren olan oranı yüzde 12,2; kendi hesabına çalışan oranı yüzde 17,1 olarak sıralanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bürokratlar tarafından yapılan öneriler ise şöyle: