Evinde uyuşturucu ve silah bulunan sağlık memuru tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sağlık memuru Şevket S.’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şevket S., tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Şevket S.’nin evine baskın düzenlendi. Adapazarı’nda bulunan evine yapılan baskında uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Şevket S., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şevket S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.