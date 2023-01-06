Diyanet kuraklığa el attı: Cuma hutbesinde 'yağmur duası'

Kış aylarına girilmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve beklenen yağışların gelmemesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da "hareket"e geçirdi.

Hava durumuyla ilgili kaygı veren bu tablo, Diyanet tarafından 81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan Cuma hutbesine taşındı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre "Besmele: Berekete Açılan Kapı" başlığıyla hazırlanan hutbede, son zamanların en kurak günlerini yaşadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte Rahmân ve Rahîm olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah’ım! Acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah’ım! Semadan rahmet damlalarını indiren Sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma. Âmin!"