Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bir kez daha kılıçla hutbe okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da cuma namazı öncesinde yine kılıçla hutbe okudu.

Erbaş Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye dönüştürülmesinin ardından kılınan ilk cuma namazı öncesinde de hutbeyi kılıçla okumuştu.

Erbaş, Ayasofya'da kılıçla, "Hayatın tekrarı yok" başlıklı hutbe okudu. Erbaş, "Dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım" dedi.

Erbaş, "Ömrümüzden bir yılı daha geride bırakıyoruz. Vakit, hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya girmeden amellerimizi gözden geçirme vaktidir" ifadesini kullandı.

Ayasofya minberinden tüm insanlığa seslenmek istediğini söyleyen Erbaş, "Bütün dünya olarak miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah, bütün peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın, iyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım" diye konuştu.

Erbaş, hutbesinin bir bölümünü İngilizce de okudu. Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.