Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile ve Dini Rehberlik Büroları'nda görev yapacak vaizlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katıldı.

Seminerde konuşan Erbaş, "Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz, bu ailenin zedelenmesine çalışanlara nasıl engel olabiliriz, aileyi çürütmek isteyenlere karşı neler yapabiliriz? İşte geceniz gündüzünüz bu olacak" dedi.

Erbaş'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Hedef kitleniz öncelikli olarak kadınlarımız, kızlarımız, çocuklar'

"Sizin hedef kitleniz de öncelikli olarak kadınlarımız, kızlarımız, çocuklar. Onlarla ilgili nasıl çalışmalar yapmalıyız? Onların çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için, çocuklarına rol model olabilmeleri için neler yapmamız lazım. Sizler aile rehberlik bürolarında sadece bürolara birileri gelsin, problemini anlatsın çözüme kavuşturalım demeyeceksiniz. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşıp insanımızın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız.

Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz, bu ailenin zedelenmesine çalışanlara nasıl engel olabiliriz, aileyi çürütmek isteyenlere karşı neler yapabiliriz? İşte geceniz gündüzünüz bu olacak." (AA)