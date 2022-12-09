Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile kurumunu sarsan pek çok yıkıcı etken zihinleri kuşatmakta

Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya’da Moskova Merkez Cami'sine giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ezan okudu ve cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazı öncesinde konuşan Erbaş "Şüphesiz en önemli sorumluluk alanlarımızdan biri de ailemizdir. Zira aile, insanın fıtratının, şerefinin ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur, bir hayat ve ahlak mektebidir. Ferdi ve içtimai huzurun gerçekleşmesi, ancak sağlam temellere dayanan aile kurumuyla mümkündür” dedi.

'Aile müessesi ciddi tehlikeyle karşı karşıya'

Erbaş sözlerine şöyle devam etti:

"Algı operasyonlarıyla insanın selim fıtratına aykırı durum ve tutumların propagandası yapılmakta; ailevi değerleri örseleyen ve aile kurumunu sarsan pek çok yıkıcı etken zihinleri kuşatmaktadır. Bu itibarla, aileyi tehdit eden her türlü anlayış, düşünce, akım ve sapkınlıklar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, aile yapımızı tehdit eden zararlı akımlara karşı beraberce tedbirler almak, inancımızın bizlere yüklediği hayati bir mesuliyettir." (AA)