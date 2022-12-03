Evinde ölü bulunan hemşirenin eski erkek arkadaşının ifadesi alındı

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire 25 yaşındaki Şevval Gazel Bulut ailesini ziyaret için memleketi Adana'ya gideceği gün evinde ölü bulunmuştu.

DHA'nın haberine göre, olaydan bir gün önce arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği ortaya çıkan Şevval Gazel Bulut’un yapılan otopsisinde vücuduna aşırı dozda kas gevşetici enjekte edildiği tespit edildi.

Bulut’un, çalıştığı Fırat Üniversitesi Hastanesinden 22 gün önce istifa ettiği ve 3 ay önce de erkek arkadaşından ayrıldığı belirlendi. Yalnız yaşayan ve kızım dediği bir köpeği bulunan Bulut'un depresyona girdiği ve bu nedenle Adana’ya ailesinin yanına gitmek istediği öne sürüldü.

Hemşire Şevval Gazel Bulutun olaydan yaklaşık 1 hafta önce gittiği diyetisyendeki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde Bulut, tatlı, kola ve cips bağımlılığı olduğunu ve diyete başladığından beri 15 kilo verdiğini söylüyor.

Şevval hemşirenin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, polis ekiplerince emniyete çağrıldı. Telefonu da incelenen Bulutun eski erkek arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.